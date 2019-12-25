До +13 градусов и вечерние дожди ожидаются в Петербурге 17 октября

Петербург встретит вечер кратковременными дождями после сухого дня.

В Петербурге 17 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Днём осадков не прогнозируют, но поздно вечером к городу приблизится холодный атмосферный фронт, который принесёт кратковременные дожди.

По данным синоптика Михаила Леуса, Северная столица окажется под влиянием южной периферии циклона, смещающегося со стороны Баренцева моря. Температура воздуха в городе составит от +11 до +13 градусов, а в Ленинградской области — от +8 до +13 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV