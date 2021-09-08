Газпром восстановит "Китайский театр" в Царском Селе

Помимо возвращения исторической аутентичности этому памятнику культуры, предусматривается его приспособление для современного функционального использования.

В Петербурге приступили к осуществлению соглашений, заключенных на Форуме объединенных культур. Важнейшим проектом станет реновация "Китайского театра" в Александровском парке Царского Села.

Помимо возвращения исторической аутентичности этому памятнику культуры, предусматривается его приспособление для современного функционального использования, пояснил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Кроме того, Пиотровский анонсировал договоренность Фонда поддержки культурных инициатив Газпрома и Союза музеев России о создании нового маршрута путешествий "Императорское кольцо". Новая инициатива свяжет исторические королевские усадьбы с современной инфраструктурой отдыха за пределами города.

Ранее мы сообщили о том, что "Оранжерею" в Петергофе выставят на продажу в рамках программы "Рубль за метр".

Фото: Telegram / Пиотровский Online