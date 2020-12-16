"Оранжерею" в Петергофе выставят на продажу в рамках программы "Рубль за метр"

Общая площадь здания составляет 271,7 квадратных метров, а участок земли занимает территорию в 475 квадратных метров. Сегодня сооружение пустует и нуждается в восстановлении.

В среду, 24 сентября, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявляет о проведении аукциона в рамках специальной программы "Рубль за метр". Объектом торгов станет уникальный исторический объект — Оранжерея, расположенная в дворцово-парковом ансамбле "Собственная дача" в Петергофе по адресу: Собственный проспект, 84а, литера Е.

Этот объект представляет собой одинарное кирпичное строение, построенное на границе XIX и XX столетий. Общая площадь здания составляет 271,7 квадратных метров, а участок земли занимает территорию в 475 квадратных метров. Сегодня сооружение пустует и нуждается в восстановлении.

Комплекс "Собственная дача" обладает богатой историей, связанной с царствующей семьёй Романовых. Изначально эта местность состояла из шести земельных наделов, владельцами которых являлись приближённые Петра Великого.

Строительство дворца началось в 1727 году князем Александром Григорьевичем Долгоруковым, создававшим здесь "приморскую мызу". Впоследствии, после восшествия Анны Иоанновны на трон, незавершённое поместье перешло архиепископу Феофану Прокоповичу, который завершил работу и благоустроил окружающие участки, устроив систему водоснабжения.

Императрица Елизавета Петровна унаследовала имение в 1741 году, присвоив ему титул "Приморской дачи Её императорского Величества". Здесь императрица предпочитала проводить свободное время вдали от столичной суеты, ограничивая посещение гостей личным распоряжением.

Реконструкция оранжерейного комплекса проводилась в 1901 году под руководством архитектора Александра Семёнова. К началу ХХ столетия здесь существовали три теплицы различного назначения: универсальная, предназначенная для выращивания теплолюбивых культур, виноградная теплица и оранжерея для цитрусовых деревьев.

Сегодня Оранжерея остаётся единственным сохранённым элементом некогда обширного сада с многолетней историей, начало которого датируется XVIII веком.

Программа "Рубль за метр": как инвесторы в Петербурге спасают исторические памятники.

Фото: Комитет имущественных отношений Петербурга