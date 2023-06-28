Прокуратура Петербурга помогла в восстановлении прав жительницы блокадного Ленинграда

Проверочные мероприятия показали, что начиная с 2021 года в квартире пожилой женщины числится зарегистрированным ее племянник, несмотря на то, что фактически он проживает в другом месте.

В прокуратуре Кировского района Петербурга провели проверку по заявлению жительницы блокадного Ленинграда относительно нарушений норм жилищного законодательства.

Исходя из установленных фактов, прокуратура обратилась в судебные инстанции с иском о лишении указанного лица прав пользования данным жильем и требованием снять его с регистрационного учета.

Судебные органы приняли решение удовлетворить заявленные прокурором требования полностью. Прокуратура осуществляет контроль за исполнением принятого судом постановления.

Фото: Piter.TV