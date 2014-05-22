Прокуратура помогает многодетному петербуржцу восстановить свои права

После расторжения брака мужчина самостоятельно воспитывает четверых малолетних детей, в то время как мать практически игнорирует их нужды и ведёт антисоциальный образ жизни, продолжая незаконно получать пособие, предназначенное для поддержки многодетных семей.

Выборгская районная прокуратура инициировала разбирательство после обращения многодетного родителя, чьи права на социальные пособия оказались ущемленными.

Установлено, что после расторжения брака мужчина самостоятельно воспитывает четверых малолетних детей, в то время как мать практически игнорирует их нужды и ведёт антисоциальный образ жизни, продолжая незаконно получать пособие, предназначенное для поддержки многодетных семей.

Руководителем прокуратуры района направлено исковое заявление в защиту интересов детей. В документе содержатся требования взыскать с матери неправомерно полученные средства и прекратить дальнейшие выплаты.

Одновременно прокурор настаивает на признании законных прав мужчины, обеспечивающего детей, на предоставление соответствующих социальных льгот и детского пособия. Суд рассматривает данное обращение.

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Фото: Piter.TV