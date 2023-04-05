В Петербурге обновили водопровод для 200 тысяч жителей

В Петербурге на 5 месяцев раньше срока завершили обновление водопроводной сети на Заневском проспекте. Новый водовод обеспечит надежное водоснабжение около 200 тыс. жителей района.

Работы по обновлению водопроводной сети на Заневском проспекте завершились на 5 месяцев раньше запланированного срока. Новая магистраль обеспечит более надежное водоснабжение около 200 тыс. жителей Красногвардейского района.

ГУП "Водоканал Санкт Петербурга" завершил реконструкцию водовода на Заневском проспекте раньше намеченного срока. Как сообщили в пресс службе предприятия, реализация проекта позволила повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для примерно 200 тыс. жителей Красногвардейского района.

Обновленная магистраль протяженностью 2 км проходит от проспекта Косыгина до реки Оккервиль. Через нее осуществляется водоснабжение более 100 социально значимых объектов, среди которых 64 детских сада, 35 школ и 10 медицинских учреждений.

В "Водоканале" отметили, что при строительстве использовались современные материалы, расчетный срок службы которых достигает 100 лет.

Изначально завершить реконструкцию планировалось до конца 2026 года, однако предприятие выполнило работы на 5 месяцев раньше установленного срока.

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Фото: пресс-служба Водоканала