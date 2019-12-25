Водитель такси предлагал 3 тысячи рублей полицейскому, чтобы избежать ответственности

По информации прокуратуры, полицейский деньги не взял.

Таксист обвиняется в даче взятки полицейскому за непривлечение к ответственности за езду без водительского удостоверения. Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства 20-го сентября.

Нарушитель является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Было установлено, что мужчина работал в такси без прав. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику органов внутренних дел 3 тыс. рублей, но полицейский от денег отказался.

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель социального такси накричал на пенсионерку и, по версии полиции, ударил ее. Возбуждено два уголовных дела.

Фото: Piter.TV