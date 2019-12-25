В Ленобласти лось стал причиной очередного ДТП с пострадавшим водителем

Вечерняя поездка по Ленобласти закончилась столкновением.

Дорожная авария с участием дикого животного произошла вечером 7 ноября в Кингисеппском районе Ленинградской области. В деревне Онстопель легковой автомобиль столкнулся с лосем.

Как сообщили в ГКУ "Леноблпожспас", сообщение о происшествии поступило в 18:46. В результате столкновения пострадал водитель машины.

На место прибыли сотрудники 124-й пожарной части Кингисеппского отряда Леноблпожспаса. Они оказали пострадавшему первую помощь.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас".