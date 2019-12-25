За два месяца весны количество заражений коронавирусом в СЗФО выросло на 29 тысяч

По состоянию на 1 апреля на весь регион выявили 250 случаев заболевания, а на последний день мая – уже свыше 30 тысяч случаев.

Стала известна динамика выявленных случаев коронавируса за два месяца в Северо-Западном федеральном округе, данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 1 апреля на весь регион выявили 250 случаев заболевания, а на последний день мая – уже свыше 30 тысяч случаев. Больше всего зараженных зафиксировали в Петербурге, где с апреля по конец мая доля новых случаев выросла на 3%. Меньше всего больных выявили 15-16 апреля, больше всего – в 20-х числах мая. Если 1 апреля в городе зафиксировали 125 случаев заражения, то 31 мая заболевших стало уже 16 тысяч.

Самые скромные результаты показал Ненецкий автономный округ, где доля заболевших выросла лишь до 0,2%. В Ленобласти стало 9% больных, стабильная ситуация наблюдается в Карелии, Псковской и Вологодской областях, а в Калининградской области ситуация осталась без изменений, на уровне 5%.

Ранее мы писали, что сроки тестирования на COVID-19 могут увеличить.

Фото: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом