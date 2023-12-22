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На Витебском вокзале 14 января пройдет бесплатный концерт
Сегодня, 10:48
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На Витебском вокзале 14 января пройдет бесплатный концерт

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Концерт пройдет в рамках цикла "Хоровые сезоны на Витебском".

В воскресенье, 14 января, на Витебском вокзале пройдет бесплатный концерт. Для посетителей выступят хор "Большой распев", молодежный хор Исаакиевского собора, а также молодежный хор "Ars longa". Об этом сообщили на портале "Культура Петербурга". 

Концерт начнется в 14:00 в здании Витебского вокзала на Загородном проспекте, 52. Вход свободный. 

Концерт пройдет в рамках цикла "Хоровые сезоны на Витебском".

Ранее на Piter.tv: около 51,2 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ОЖД.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: бесплатно, витебский вокзал, концерт, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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