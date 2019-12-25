  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Казанском соборе Петербурга выстроилась очередь к мощам Дмитрия Донского
Вчера, 19:47
116
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Казанском соборе Петербурга выстроилась очередь к мощам Дмитрия Донского

0 0

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского доставили в Петербург.

В Северную столицу доставили ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского. Реликвию поместили в Казанском кафедральном соборе. Уже образовалась очередь из желающих приложиться к святыне.

Завтра после утреннего торжественного богослужения стартует большой крестный ход. Его маршрут пройдет по Невскому проспекту и завершится у Александро-Невской лавры, где находятся мощи еще одного великого русского воина.

Всего в городе запланированы три шествия, одно из которых — по воде. Ожидается, что участие примут десятки тысяч человек. Поэтому движение по главной улице Петербурга временно перекроют.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии