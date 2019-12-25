Фотографию Виктора Цоя с несостоявшегося концерта оценили в 10 тысяч рублей

Редкую фотографию Виктора Цоя продадут на аукционе в Петербурге.

Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги фотографию Виктора Цоя, сделанную во время сорванного концерта в кафе "Метелица". Начальная стоимость снимка составит ₽10 тыс. Аукцион пройдет 12 ноября одновременно в Москве и Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Торги посвятят неофициальной культуре позднего СССР. Помимо фотографии музыканта, покупателям предложат первые издания известных музыкальных альбомов, журнальный самиздат 1980-х годов и архивные материалы ленинградских художников.

Среди главных лотов петербургской сессии будет самодельный каталог работ художников-нонконформистов, который в 1975 году составил архивариус ленинградского андеграунда Константин Кузьминский. В издание вошли фотографии произведений 13 авторов, включая Александра Арефьева, Рихарда Васми, Евгения Рухина и Юрия Дышленко. Каталог вместе с фотопленками оценили в ₽400 тыс.

Еще одним лотом станут 5 папок с черновиками, рукописями и машинописными сборниками Кузьминского. Их начальная цена составит ₽200 тыс.

Впервые на аукционе представят машинописный каталог домашней выставки неофициальной фотографии "Под парашютом", которую Кузьминский организовал осенью 1974 года. В документе перечислены 13 участников, среди них Борис Смелов, Леонид Богданов и Геннадий Приходько. Стартовая стоимость лота составит ₽50 тыс.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)