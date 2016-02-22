Выставку гигантских китайских фонарей в Петропавловской крепости продлили

Четырёхметровые световые инсталляции можно посмотреть бесплатно до 2 марта.

Выставка "Счастливый праздник Весны" на стрелке Заячьего острова в Петропавловской крепости будет работать до 2 марта включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по внешним связям Петербурга. Посетители увидят гигантские световые инсталляции, привезённые из китайского города Цзыгун, который считается родиной фонарей.

Четырёхметровые фигуры выполнены мастерами из провинции Сычуань. Особенно эффектно они выглядят после захода солнца: с 18:00, когда включается подсветка, инсталляции загораются сотнями огней, создавая сказочную атмосферу.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, экспозиция приурочена к празднованию китайского Нового года и пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города. Ранее планировалось завершить работу выставки раньше, но организаторы приняли решение продлить её из-за высокого интереса.

Фото: pxhere.com