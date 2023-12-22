Зообизнес по-русски: выставка в "Экспофоруме"

28 февраля в Экспофоруме открылась Международная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных "Зооиндустрия". Мероприятие продлится 3 дня, и в нём примут участие более 150 ведущих компаний зообизнеса из России, Беларуси, Германии, Китая, Турции и Саудовской Аравии.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев, вице-президент союза "Санкт‑Петербургская торгово-промышленная палата" Елена Желтухина, директор НП "Санкт‑Петербургское ветеринарное общество" Любовь Осипова и генеральный директор "Экспофорум-Интернэшнл" Сергей Воронков.

Правительство Санкт‑Петербурга уделяет большое внимание развитию ветеринарной инфраструктуры, активно вовлекая в обсуждение представителей общественности, научных кругов и благотворительных фондов. Для совершенствования взаимодействия этих групп со стороны государства прорабатывается вопрос о создании экспертного совета по вопросам ветеринарии, в состав которого войдут представители общественности и благотворительных фондов, а также учёные. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В тематических разделах Выставки представят товары для животных, террариумистики, аквариумистики и ветеринарной медицины. Специалисты продемонстрируют актуальные digital-инструменты рынка, обсудят логистику и ВЭД.

Piter.TV побывал на этом мероприятии и делится со своими зрителями подробностями.

Видео: Piter.TV