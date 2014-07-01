В Петербурге открылась выставка о вирусах и способах борьбы с ними

В Историческом парке "Россия – моя история" открылась выставка "Жизнь с вирусами". Ее разделы посвящены теме человеческого иммунитета, вакцинации, а также пандемии нашего времени. Piter.tv в числе первых оценил новую экспозицию.

"Жизнь с вирусами" – уникальный проект Политехнического музея и "Нацимбио" Госкорпорации Ростех. О вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, еще со времен Древнего Египта, рассказывается доступно и наглядно. На экранах представлена информация, например, об оспе, холере, чуме, ВИЧ и многих других заболеваниях.

Значительная часть выставки посвящена пандемии COVID-19 и тому, как человечество научилось противостоять новой угрозе. Экспозиция обновляется, и петербургские посетители смогут узнать о вирусе оспы обезьян, которая начала активно распространяться в 2022 году.

Организаторы считают, что выставка может изменить представление посетителей о вирусах и вакцинах, победить мифы и стереотипы.

Я вам гарантирую с точки зрения специалиста и эксперта, что вся информация, каждое слово выверено и имеет доказательную базу. Ничего не основано на общественных обсуждениях. заявил Андрей Ломакин, советник по науке холдинга "Нацимбио".

Вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что проект важен для системы образования с просветительской точки зрения. За последние два года мы все на себе смогли прочувствовать "жизнь с вирусами", причем не из книжек, сказала она. Комитет по образованию постарается приложить усилия, чтобы выставку посетили как можно больше человек, в частности, организованные группы из образовательных учреждений.

Эта выставка ещё о наших с вами соотечественниках, о гигантах ума, о великих людях, которые в своих кабинетах находили способы борьбы с самыми серьёзными угрозами для человечества, для нашей страны. Иван Есин, руководитель ассоциации исторических парков "Россия — Моя история".

Выставка пройдет не только в Петербурге, но и в 22 других городах России. В Северной столице она продлится до 25 сентября, вход свободный.

Материал подготовила Анна Бондаренко для Piter.tv