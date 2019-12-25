В Петербурге впервые объединят голландских, фламандских и бельгийских мастеров

Нидерландскую живопись из "Архангельского" покажут в Юсуповском дворце.

Выставка нидерландской живописи XVII–XIX веков из собрания музея-заповедника "Архангельское" откроется в Юсуповском дворце на Мойке 26 августа. Экспозиция получила название "Дом наш напоминал музей…".

Впервые работы голландских, фламандских и бельгийских авторов покажут в едином пространстве. Посетители увидят 28 картин, большинство из которых принадлежали фамильной коллекции князей Юсуповых — одного из богатейших аристократических родов Российской империи. Некоторые полотна поступили в музей в XX веке из усадьбы Никольское-Урюпино (ранее принадлежала Голицыным) и из Студии военных художников имени Грекова.

Выставка организована в период, когда дворец в подмосковном Архангельском закрыт на реставрацию. Экспозиция продлится до конца года. Это редкая возможность увидеть шедевры нидерландской школы в самом центре Петербурга.

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Фото: Freepik