В библиотеке Приморского района представят раритетную электронику и посуду производства завода "Светлана"

С 4 августа в Библиотеке №7 Приморского района откроется выставка, посвященная истории и продукции завода "Светлана". Предприятие производит электронные приборы и компоненты. Представленные экспонаты являются частью коллекции петербуржца Кирилла Бурцева — создателя проекта "Завод Светлана (Айваз - ЛОЭП - ПАО)".
Напомним, в 2019 году здание специального конструкторского-технологического бюро начали сносить. Вместо него началось строительство жилого комплекса.
Как узнал Piter.tv, посетители библиотеки смогут увидеть документы сотрудников завода и их награды, книги, посуду, шахматный компьютер ИМ-01, радиолампы, самая старая из которых была произведена в 1939 году. Кроме того, на выставке представят калькуляторы.
Калькуляторы, выставлена первая модель 24-71, настоящая легенда. Также и другие модели, микрокалькулятор МК-33, к примеру.
Кирилл Бурцев.
По словам коллекционера, всего будет представлено 20-30% от его коллекции. Предметы выбирались с ориентацией на массового посетителя. Кроме того, слишком большие приборы не удалось бы разместить.
Собирать памятные предметы и произведенные на "Светлане" товары Кирилл Бурцев начал в 2018 году. В этом же году родился его проект. Сам интерес к промышленным предприятиям появился еще в детстве.
[Экспонаты] собирал, покупал на авито, барахолках. Что-то бывшие сотрудники подарили. Какие-то экспонаты спасены из разрушаемых корпусов завода.
Бесплатная выставка по адресу Вербная улица, 19, корпус 1, будет работать до 31 августа.
Ранее в библиотеке прошли выставки об истории "Красного Треугольника" и "Красного Знамени". Память о предприятиях стараются сохранить члены неформального Союза промышленных краеведов.
Фото: ВКонтакте / ИР "СПК"
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