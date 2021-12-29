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В библиотеке им. Чернышевского на Васильевском острове открылась выставка авторских кукол
Сегодня, 10:33
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В библиотеке им. Чернышевского на Васильевском острове открылась выставка авторских кукол

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Выставка посвящена разночинцам — людям, которые в XIX веке не попадали в рамки сословий "дворянин" или "купец".

В библиотеке №1 им. Н.Г. Чернышевского на проспекте Кима открылась выставка кукол. Она знакомит посетителей с непарадным обликом Петербурга XIX века и его обитателями – разночинцами. Выставка сделана при поддержке музея "Разночинный Петербург".

Всего представлено 23 куклы, которые были созданы Галиной Ишимикли. Все они являются представителями разных профессий — художниками, писателями, музыкантами. Некоторые куклы достигают в высоту 45 см, например, велосипедист или наездник на качалке. 

Вместе с художественной куклой создаешь целый мир, который можно взять в руки и рассмотреть со всех сторон. И нет никакого ощущения, что ты его создатель – ты просто помог ему материализоваться. Бывает, шью уже почти готовой фарфоровой кукле три платья, и только четвертое ей подходит.

Галина Ишимикли.

Выставка будет работать до конца января 2022 года. QR-код для посещения не требуется.

Фото: ВКонтакте / библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского, Facebook / Ирина Осипова

Теги: выставка, куклы, разночинный петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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