В библиотеке им. Чернышевского на Васильевском острове открылась выставка авторских кукол

Выставка посвящена разночинцам — людям, которые в XIX веке не попадали в рамки сословий "дворянин" или "купец".

В библиотеке №1 им. Н.Г. Чернышевского на проспекте Кима открылась выставка кукол. Она знакомит посетителей с непарадным обликом Петербурга XIX века и его обитателями – разночинцами. Выставка сделана при поддержке музея "Разночинный Петербург".

Всего представлено 23 куклы, которые были созданы Галиной Ишимикли. Все они являются представителями разных профессий — художниками, писателями, музыкантами. Некоторые куклы достигают в высоту 45 см, например, велосипедист или наездник на качалке.

Вместе с художественной куклой создаешь целый мир, который можно взять в руки и рассмотреть со всех сторон. И нет никакого ощущения, что ты его создатель – ты просто помог ему материализоваться. Бывает, шью уже почти готовой фарфоровой кукле три платья, и только четвертое ей подходит. Галина Ишимикли.

Выставка будет работать до конца января 2022 года. QR-код для посещения не требуется.

Фото: ВКонтакте / библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского, Facebook / Ирина Осипова