У Петропавловской крепости открылась выставка с гигантскими бусинами — символами регионов Северо-Запада

Бусина, символизирующая Петербург, стала центром выставки.

На территории Петропавловской крепости открылась масштабная экспозиция "Серебряное ожерелье России". У Никольских ворот появились инсталляции в виде 11 серебряных бусин, каждая из которых символизирует 11 субъектов Северо-Западного округа.

Размер бусин составляет 1,8 метров. Они располагаются в соответствии с географическим положением регионов.

Северо-Западный федеральный округ – это 10% всей территории России, 10 объектов ЮНЕСКО, международные морские порты, границы с 7 государствами. Но это еще и фантастическая природа, богатая история, объекты деревянного зодчества, освоенное заполярье, петровские города и дороги Великой Победы. Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО.

Бусина Петербурга сделана в виде большого зеркального шара. В нем отражается город и остальные бусины-регионы. В проекте приняли участие художники, деятели науки и искусства, космонавт.

Выставка будет открыта до 16 сентября 2021 года. Организатором выступил ЦВЗ "Манеж" при поддержке региональных и федеральных властей.

Фото: сайт администрации Петербурга