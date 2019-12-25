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У Петропавловской крепости открылась выставка с гигантскими бусинами — символами регионов Северо-Запада
Сегодня, 15:33
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У Петропавловской крепости открылась выставка с гигантскими бусинами — символами регионов Северо-Запада

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Бусина, символизирующая Петербург, стала центром выставки.

На территории Петропавловской крепости открылась масштабная экспозиция "Серебряное ожерелье России". У Никольских ворот появились инсталляции в виде 11 серебряных бусин, каждая из которых символизирует 11 субъектов Северо-Западного округа. 

Размер бусин составляет 1,8 метров. Они располагаются в соответствии с географическим положением регионов. 

Северо-Западный федеральный округ – это 10% всей территории России, 10 объектов ЮНЕСКО, международные морские порты, границы с 7 государствами. Но это еще и фантастическая природа, богатая история, объекты деревянного зодчества, освоенное заполярье, петровские города и дороги Великой Победы. 

Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО. 

Бусина Петербурга сделана в виде большого зеркального шара. В нем отражается город и остальные бусины-регионы. В проекте приняли участие художники, деятели науки и искусства, космонавт. 

Выставка будет открыта до 16 сентября 2021 года. Организатором выступил ЦВЗ "Манеж" при поддержке региональных и федеральных властей.

Фото: сайт администрации Петербурга

Теги: выставка, северо-западный округ, серебряное ожерелье россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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