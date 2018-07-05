В рамках выставки "Мой Петербург" 13 июня состоится День Комитета по строительству Петербурга

Начало в 14.00, вход свободный.

В историческом парке "Россия – моя история" работает уникальная выставка "Мой Петербург". На площади 3,5 тысячи кв. метров расположены 12 тематических залов. Выставка-путешествие дает возможность побывать в лучших театрах, парках, побродить по улицам, увидеть лица известных петербуржцев, и погладить кота, сидящего на крыше.

В рамках выставки 13 июня состоится День Комитета по строительству. Начало в 14.00, вход свободный, сообщил портал "Строительный Петербург".

В программе предусмотрены фильмы, мультфильмы и презентации о строительной отрасли Северной столицы, о новых соцобъектах, о строительных профессиях, встречи с представителями трудовых династий. Для взрослых и детей пройдет тематический квиз, самые активные участники получат ценные призы. Также посетители смогут сделать снимок на память в фотозоне "Вместе строим будущее". Будет организована выставка рисунков победителей разных лет конкурса "Мои родители – строители!".

Завершится День Комитета по строительству ярким концертом.

Фото: ВКонтакте/ "Россия - Моя история" Санкт-Петербург