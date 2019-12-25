В Петропавловской крепости открывается выставка греческого фотографа Костаса Асимиса

"Наш Афон" будет ждать зрителей с 26 ноября 2021 по 11 января 2022.

В эту пятницу, 26 ноября, в три часа дня в Петропавловской крепости, в Великокняжеской усыпальнице открывается выставка известного греческого фотографа Костаса Асимиса "Наш Афон". В экспозиции представлены результаты многолетней творческой деятельности фотохудожника, который на протяжении более чем 30 лет снимал Святой Афон и его насельников. Дополняют выставку исторические фотографии Афона конца XIX – начала XX. Об этом сообщили в пресс-службе ГМИ СПб.

Сам художник родился в Ташкенте. Затем семья переехала в Югославию, где он получил филологическое образование и всерьез занялся фотографией. Первый опыт фотомастерства Костас приобрел в студии моды и рекламы Мюнхена. Возвращение в Грецию состоялось в 1982 году. Через три года фотограф открыл в Салониках собственную фотостудию и навсегда связал свою жизнь с профессиональной фотографией.

Годом ранее, в 1984 году, К. Асимис впервые посетил знаменитую монашескую республику – Святую гору Афон, побывал в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. С этого момента он стал снимать монастыри, храмы, повседневную жизнь монахов, священников и послушников.

Асимис также занялся спасением и реставрацией фотоархива Пантелеймонова монастыря. Впервые фотографии К. Асимиса экспонировались в 2007 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Международной выставке православного искусства "Свет миру" в Москве.

В Петропавловской крепости будет представлено около 300 исторических и современных фотографий. Отметим, что фотографии, представленные на выставке, показывают, как К. Асимис следует строгости композиции и сдержанных цветов. В его работах нет резких световых контрастов и неожиданных ракурсов. Кроме того, фотограф не ретуширует снимки, поэтому конечный результат максимально естественен.

Фото: пресс-служба ГМИ СПБ