В Мраморном дворце открылась выставка, посвященная поколению тридцатилетних

Посетить выставку можно будет до 14 июня.

В среду, 3 марта, в Мраморном дворце открылась выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве". Экспозицию составляют более 40 работ в разных техниках. Об этом рассказала пресс-служба Русского музея.

Характерными чертами нового поколения художников является смещение границ личного и публичного, автобиографизм - желание в искусстве говорить об индивидуальном опыте, страхах, травмах или фантазийных мирах. Важным представляется и стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы. Своеобразная среда обитания миллениалов - город, с которым они вступают в художественный диалог. говорится в описании выставки.

Посетители увидят живопись, графику, скульптуры, инсталляции, видео и объекты. Участниками проекта стали Покрас Лампас, Миша Маркер, Леонид Цхэ, Надежда Косинская, Егоф Крафт и другие петербургские художники.

Выставка продлится до 14 июня.

Фото: пресс-служба Русского музея