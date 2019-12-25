  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мраморном дворце открылась выставка, посвященная поколению тридцатилетних
Сегодня, 17:24
149
nadezhda_sib

В Мраморном дворце открылась выставка, посвященная поколению тридцатилетних

0 0

Посетить выставку можно будет до 14 июня.

В среду, 3 марта, в Мраморном дворце открылась выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве". Экспозицию составляют более 40 работ в разных техниках. Об этом рассказала пресс-служба Русского музея.

Характерными чертами нового поколения художников является смещение границ личного и публичного, автобиографизм - желание в искусстве говорить об индивидуальном опыте, страхах, травмах или фантазийных мирах. Важным представляется и стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы. Своеобразная среда обитания миллениалов - город, с которым они вступают в художественный диалог.

говорится в описании выставки. 

Посетители увидят живопись, графику, скульптуры, инсталляции, видео и объекты. Участниками проекта стали Покрас Лампас, Миша Маркер, Леонид Цхэ, Надежда Косинская, Егоф Крафт и другие петербургские художники. 

Выставка продлится до 14 июня.

Фото: пресс-служба Русского музея

Теги: выставка, миллениалы, мраморный дворец, художники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии