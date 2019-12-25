  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экспозиция "Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" в Эрмитаже стала выставкой 2024 года
Сегодня, 9:57
72
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Экспозиция "Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" в Эрмитаже стала выставкой 2024 года

0 0

В Москве в Театре имени Пушкина накануне состоялась церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia.

Выставка "Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" в Государственном Эрмитаже стала экспозицией года. Об этом рассказал 24 апреля вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

В Москве в Театре имени Пушкина накануне состоялась церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia за прошлый год. Проект из Северной столицы объединил свыше 70 картин фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи эпохи расцвета искусства Фландрии в XVII веке. 

Награда издания каждый год присуждается в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад". 

Ранее на Piter.TV: выставку "Иосиф Бродский. Небытие на свету" представят в Музее Анны Ахматовой. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: выставка, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии