Экспозиция "Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" в Эрмитаже стала выставкой 2024 года

В Москве в Театре имени Пушкина накануне состоялась церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia.

Выставка "Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века" в Государственном Эрмитаже стала экспозицией года. Об этом рассказал 24 апреля вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В Москве в Театре имени Пушкина накануне состоялась церемония вручения премии газеты The Art Newspaper Russia за прошлый год. Проект из Северной столицы объединил свыше 70 картин фламандских мастеров натюрморта и анималистической живописи эпохи расцвета искусства Фландрии в XVII веке.

Награда издания каждый год присуждается в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Ранее на Piter.TV: выставку "Иосиф Бродский. Небытие на свету" представят в Музее Анны Ахматовой.

Фото: Telegram / Пиотровский Online