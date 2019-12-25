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В ноябре начнет работу выставка "Б-Ботаника" в Музее-квартире А. Блока
Сегодня, 12:37
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В ноябре начнет работу выставка "Б-Ботаника" в Музее-квартире А. Блока

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На экспозиции представят материалы из собрания Государственного музея истории города.

Через неделю, 11 ноября, в Музее-квартире А. Блока на улице Декабристов, 57, начнет работу выставка "Б-Ботаника".

На экспозиции представят  материалы из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, рассказывающие об интересе Александра Блока к ботанике, "азбуку" которой он постигал с раннего детства, благодаря своему деду А. Н. Бекетову.

Любовь и глубокие знания мира флоры отразились не только в стихах Блока, но и его матери, А. А. Кублицкой-Пиоттух, тётки Е. А. Бекетовой, в рисунках двоюродного брата – А. А. Кублицкого-Пиоттух. 

Также представят фотографии, документы, письма, печатные издания и бытовые предметы начала прошлого века с изображением различных растений. 

Ранее мы писали, что жителей Петербурга и Ленобласти пригласили на онлайн-программу "Ночь искусств".

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб

Теги: выставка, музей блока, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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