В ноябре начнет работу выставка "Б-Ботаника" в Музее-квартире А. Блока

На экспозиции представят материалы из собрания Государственного музея истории города.

Через неделю, 11 ноября, в Музее-квартире А. Блока на улице Декабристов, 57, начнет работу выставка "Б-Ботаника".

На экспозиции представят материалы из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, рассказывающие об интересе Александра Блока к ботанике, "азбуку" которой он постигал с раннего детства, благодаря своему деду А. Н. Бекетову.

Любовь и глубокие знания мира флоры отразились не только в стихах Блока, но и его матери, А. А. Кублицкой-Пиоттух, тётки Е. А. Бекетовой, в рисунках двоюродного брата – А. А. Кублицкого-Пиоттух.

Также представят фотографии, документы, письма, печатные издания и бытовые предметы начала прошлого века с изображением различных растений.

Ранее мы писали, что жителей Петербурга и Ленобласти пригласили на онлайн-программу "Ночь искусств".

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб