В здании Архивного центра открыли выставку о моде Петербурга

Экспозиция охватывает индустрию моды XVIII-XX веков.

В здании Архивного центра открылась выставка "Красота требует: индустрия моды в Санкт-Петербурге в XVIII-XX веках".

В честь открытия студенты-дизайнеры из СПбГУПТД устроили показ мод. На выставке порядка 150 экспонатов-документов: от решений органов власти до афиш и журналов.

Созданию выставки посодействовали различные архивы, театральная библиотека и Университет технологий и дизайна. Архивные документы дадут возможность понять, как менялся внешний вид человека за три века: крой одежды, прически, аксессуары, косметика, парфюмерия.

Посещение выставки возможно для всех желающих по предварительной записи.

Видео: Карина Панкращенко, Анастасия Егорова, Анастасия Воронина / Piter.tv