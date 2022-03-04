В здании Архивного центра открыли выставку о моде Петербурга

В здании Архивного центра открылась выставка "Красота требует: индустрия моды в Санкт-Петербурге в XVIII-XX веках".
В честь открытия студенты-дизайнеры из СПбГУПТД устроили показ мод. На выставке порядка 150 экспонатов-документов: от решений органов власти до афиш и журналов.
Созданию выставки посодействовали различные архивы, театральная библиотека и Университет технологий и дизайна. Архивные документы дадут возможность понять, как менялся внешний вид человека за три века: крой одежды, прически, аксессуары, косметика, парфюмерия.
Посещение выставки возможно для всех желающих по предварительной записи.
Видео: Карина Панкращенко, Анастасия Егорова, Анастасия Воронина / Piter.tv
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