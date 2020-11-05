В Петербурге открылась бесплатная интерактивная выставка "Иосиф Бродский. Сохрани мою тень"

Корреспондент Piter TV одним их первых побывал на новой выставке, посвященной юности Бродского.

3 ноября в Петербурге открылась интерактивная выставка "Сохрани мою тень", посвященная Иосифу Бродскому. Экспозиция расположена в саду Фонтанного дома на Литейном проспекте.





Инсталляция была разработана по мотивам жизни Иосифа Бродского в Ленинграде 1960-70-х годах. В основе художественного замысла – фотографии коммунальной квартиры на Литейном, 24, где Бродский жил с родителями.





В экспозиции также представлены подлинные предметы эпохи с видеопроекциями и сопровождаются голосом поэта. Выставка продлится с 3 ноября по 31 декабря. Вход свободный.

Видео, фото: Юлия Касяшникова