В Академии имени Ушинского открылась выставка "Рисуют дети блокады"

Посетить выставку можно бесплатно до 16 февраля включительно.

В Академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского открылась выставка "Рисуют дети блокады", рассказывающая о драматичных страницах истории осаждённого Ленинграда. Информацию предоставил департамент по связям с общественностью правительства Петербурга.

На выставке представлены детские рисунки, выполненные во время блокады и в период эвакуации, картины известных художников, переживавших войну детьми, а также предметы из частных коллекций и исследовательские материалы.

Посетить выставку можно бесплатно до 16 февраля включительно. Организованы экскурсионные туры для групп посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что марафон "Дорога жизни" пройдет 25 января в 57-й раз.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

