В Академии имени Ушинского открылась выставка "Рисуют дети блокады"

В Академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского открылась выставка "Рисуют дети блокады", рассказывающая о драматичных страницах истории осаждённого Ленинграда. Информацию предоставил департамент по связям с общественностью правительства Петербурга.
На выставке представлены детские рисунки, выполненные во время блокады и в период эвакуации, картины известных художников, переживавших войну детьми, а также предметы из частных коллекций и исследовательские материалы.
Посетить выставку можно бесплатно до 16 февраля включительно. Организованы экскурсионные туры для групп посетителей.
Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
