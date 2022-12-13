В Белом зале Капеллы состоится международная фотовыставка "Мой гений, мой ангел, мой друг"

Фотовыставка посвящена материнству.

С 1 по 15 апреля в Белом зале Капеллы Санкт-Петербурга состоится большая международная фотовыставка, посвященная материнству. Именно эту тему во всем многообразии материнства – от беременности и до глубокой старости – отразят лучшие семейные фотографы.

Уже второй год фотопроект собирает авторов со всего мира. Их работы оценивают лучшие фотохудожники в области семейной фотографии международного уровня: Ольга Флер, Марианна Смолина, Олеся Смирнова, Анастасия Одинцова, Денис Персенен. Эксперты из более 200 заявок отобрали в экспозицию 100 фотографий.

В субботу, 1 апреля, в 17:30 состоится вернисаж выставки и награждение победителей проекта. Поздравлять участников приедут эксперты.

Организатор проекта – творческая команда "Soltanova_project" подготовила для участников и гостей мероприятия подарок — песочное шоу от петербургской художницы Катерины Барсуковой. Зрителей ждет сказочное погружение в мир доброты и материнской любви.

Во время работы экспозиции на площадке будут проведены бесплатные мастер-классы и лекции по психологии, ведению социальных сетей, технике гохуа.

"Мой гений, мой ангел, мой друг" – знаменитые строки, которые посвятил Петр Ильич Чайковский своей матери. Действительно, мама одновременно является и другом, и опорой, и ангелом хранителем для своего ребенка на протяжении всей жизни. Напомнить всем нам об этом и поможет выставка.

Помимо фоторабот, в экспозицию выставки войдут письма, стихи, высказывания знаменитых людей разных времен о материнстве. Посетить фотовыставку в Белом зале Капеллы (набережная реки Мойки, 20) можно бесплатно со вторника по воскресенье с 14:00 до 20:00.

Фото: предоставлены организаторами