Петербургский дизайнер Александр Браулов создает стрит-арт нового формата в виде вышивки

Все свои работы Александр оставляет в Коломне, так как любит этот исторический район Петербурга.

Александр Браулов рассказал "Петербургскому дневнику" о том, что идея вышивать и оставлять работы на улице появилась давно. "Вязаный стрит-арт" он впервые встретил во время путешествия то ли в Испанию, то ли в Гонконг 7-8 лет назад. Тогда он подумал, что было бы здорово придумать нечто подобное, и вернулся позже к своей идее, когда увлекся вышиванием.

Это один из моих способов проживать происходящее вокруг и документировать его, поддерживать людей со схожим мировосприятием. отмечает дизайнер.

Некоторые его работы содержат цитаты или высказывания, которые могут мотивировать или бодбодрить. Например, фразу "будь сильным и добрым". Также можно встретить архитектуру, лица.

На работу уличного формата может уйти от пары часов до пары дней. Все зависит от сложности задумки и от количества свободного времени. На данный момент Александр Браулов создал около 35 уличных работ. Только одну он забрал с собой, все остальные остаются на улицах.

Этой осенью дизайнер планирует принять участие в выставке в Иваново, посвященной архитектуре авангарда. А в 2023 году может пройти выставка в Москве, на которой Браулов представит абсолютно новые работы.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что художница из Петербурга превращает старые куклы в милых монстров.

Фото: ВКонтакте / Александр Браулов