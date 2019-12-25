"Коронавирусная" онлайн-выставка петербурженки собрала участников из разных стран

Ровно за два месяца участниками виртуальной выставки стали почти 300 человек. И это не конец.

Для многих период карантина стал не только тяжелым бременем, но и временем для рефлексии и творчества. Одним из продуктов пандемии коронавируса стала международная онлайн-выставка "Карантин", которая разместилась в Instagram. Виртуальный проект собрал деятелей искусства из России, Белоруссии, Украины, Голландии и США, а количество работ на данный момент близится к 300. И это, по словам основателя, лишь те, что прошли жесткий отбор. Корреспондент Piter.TV пообщался с художником, керамистом, основателем и куратором проекта Анастасией Чариной, чтобы узнать о прошлом, настоящем и будущем "карантинной" выставки.

Официально международная виртуальная выставка "Карантин" открылась в аккаунте Instagram 10 апреля. До этого, с 27 марта, там уже начали появляться работы, но в "закрытом" режиме. Среди них – фотографии, живопись, графика, скульптура, инсталляция. Любой вид творчества, главное, чтобы работа отражала суть и эмоции от происходящего и прошла жесткий отбор Анастасии Чариной. Там и размышления на тему хрупкости человека, и про тяготы самоизоляции, и про потерянное время в период COVID-19 и ностальгию по "прошлой" жизни.

Создание выставки – это импульс. Прежде всего, мне хотелось высказаться самой и дать высказаться другим за счет наличия такой площадки. поделилась Анастасия Чарина.

Екатерина Маркова, @markova_ceramics

Валерия Исяк, @valeriya_isyak_art

Участником могло стать даже то произведение, которое было создано много лет назад, если оно подходило по тематике и могло обрести новую интерпретацию. Позднее художница отказалась от этого, сделав выбор в пользу продуктов творчества, которые были созданы в последние месяцы.

Идея мне пришла буквально в первый день наших "выходных". Я написала пост в Facebook про то, что было бы здорово сделать выставку про происходящее. Тогда до конца еще никто не понимал, что происходит, но пандемия уже шла по планете. Я, как художник, понимала, что не только реакция у меня будет творческая. И, как оказалось, – правда. Люди очень живо откликнулись. рассказала основатель проекта.

Анастасия Чарина, @charina_nastya

Анастасия Пучкова, @puchkovaart

В день открытия выставки, 10 апреля, количество желающих принять участие достигло 75. В честь начала в Instagram устроили виртуальный фуршет. Художница не ожидала, что проект вызовет столько откликов, тем более, что информация о ней была только в социальных сетях: сработало "сарафанное радио". Для того, чтобы стать участником, необходимо прислать куратору свое произведение и обязательно сопроводить его текстом, который раскроет авторскую задумку. Несколько участников Чарина пригласила сама, также в аккаунте есть и ее работы.

Я понимала, что, если я хочу сделать более обширную выставку, качественную, с точки зрения подачи, то я должна таких-то участников сама пригласить, чтобы они показывали своим примером общую планку.

Наша собеседница отметила, что не все взгляды, которые были вложены в работу, соответствуют ее собственным, однако она, прежде всего, отдает предпочтение внешнему выражению.

Екатерина Жингель, @zhingel

Спустя два месяца после старта экспозиции в аккаунте в социальной сети были опубликованы 284 работы. Несмотря на стабилизацию ситуации в России, и в мире в целом, говорить об окончании пандемии не приходится. А это значит, что выставка будет продолжать свое существование: регулярно Анастасии приходят новые заявки, а аккаунт в Instagram пополняется работами. Также есть желание перенести проект в офлайн, но пока это существует на уровне идеи.

Пока будут приходить заявки и крутые работы, я буду их выкладывать. Реальная выставка – это физически, конечно, гораздо сложнее. Но такой формат в мыслях у меня был. Если будут внутренние ресурсы, и это будет актуально…

Фото: @vistavka.karantin / Instagram

Автор фото на главной: Арсений Котов, @northern.friend