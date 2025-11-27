За год число преступлений среди детей в Петербурге выросло на 45%

Преступность в Петербурге рванула вверх почти наполовину.

В Петербурге за 2025 год число преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии, увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на заседании правительства города 25 августа сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Митянина. Всего зафиксировано 607 таких эпизодов.

Особую тревогу вызывает рост преступлений террористической направленности — их число выросло на 44%. Также значительно увеличилось количество краж, мошенничеств и грабежей. По словам Митяниной, почти каждое третье преступление в стране совершается с использованием цифровых технологий, а главными площадками для вербовки становятся мессенджеры и игровые чаты. Часто подростки действуют по заданиям иностранных кураторов.

В ответ на это Митянина поддержала инициативу об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 14 лет. Она отметила, что юные пользователи сталкиваются с опасным контентом — пропагандой наркотиков, суицидов и насилия.

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Фото: Piter.TV