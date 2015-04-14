Семьи погибших участников СВО в Ленобласти получат выплаты на покупку или строительство жилья

Жилье получится приобрести в любом районе области.

С 1 января 2026 года в Ленобласти вступает в силу закон о выплате на покупку или строительство жилья для членов семей погибших участников СВО и бойцов, которые получили инвалидность. Документ подписал губернатор Александр Дрозденко, рассказали в администрации региона 29 декабря.

Для получения выплаты обращайтесь в администрацию района/округа. Жилье можно будет приобрести в любом районе области.

Если семья не нуждается в расширении площади, появится возможность получить выплату на капитальный ремонт дома: 482 тыс. рублей на одного человека и 610 тыс. рублей – на семью из двух и более человек. Александр Дрозденко, губернатор

