Предприниматель назвал концерты Канье Уэста в Петербурге неуместными.

Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут высказался о предстоящих концертах Канье Уэста в Петербурге. В беседе с корреспондентом "КП-Петербург" он заявил, что проведение таких мероприятий в текущей ситуации считает неуместным, пишет КП-Петербург.

По словам Бута, вместо двух концертов на "Газпром Арене", где могут собраться десятки тысяч человек, рэпер мог бы посетить Донбасс. "Приехал бы он на Донбасс, пообщался бы с нашими парнями, стал бы героем", — отметил он. Бут также выразил обеспокоенность по поводу безопасности: сбор 80 тыс. человек два дня подряд, по его мнению, может стать идеальной мишенью для противника и дискредитировать систему безопасности России.

Кроме того, Бут указал на чуждость культуры Канье Уэста для России. Он напомнил о неоднозначных высказываниях рэпера, включая поддержку нацистских идей в прошлом. По мнению предпринимателя, российская аудитория должна уделять внимание своим исполнителям, трендам и ценностям, а не западным артистам с непонятным для большинства языком.

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