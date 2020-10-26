Большинство россиян не хотят выходить на пенсию слишком рано

Опрос показал, что большинство россиян предпочитают продолжать работать до 51 года и позже. Многие также готовы сохранить занятость после выхода на пенсию.

Большинство россиян не рассматривают возможность раннего выхода на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Работа.ру", которые провели исследование среди более чем 3,2 тыс. жителей разных регионов страны.

Согласно результатам опроса, 38% участников считают оптимальным выходить на пенсию в возрасте от 51 до 60 лет. Еще 29% готовы работать и после 65 лет. Для 17% наиболее подходящим возрастом стали 61–65 лет.

Желание завершить трудовую деятельность в возрасте от 41 до 50 лет выразили 12% респондентов. При этом выйти на пенсию до 40 лет хотели бы лишь 4% опрошенных.

Исследование также показало, что 77% россиян допускают возможность продолжить работу после оформления пенсии. Наиболее часто такой вариант выбирали участники в возрасте 35–44 лет и 45–54 лет. Среди них положительно ответили 80% и 79% соответственно. В возрастной группе старше 55 лет работать после выхода на пенсию готовы 74% опрошенных.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти зафиксирован рост пенсий.

Фото: Piter.TV