Петербуржец обратился в СК после смерти отца в городском стационаре

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СКР по Северной столице провел выездной прием граждан.

В следственном отделе Красносельского района состоялся выездной прием граждан. Исполняющий обязанности главы петербургского следствия Олег Бобков выслушал обращения трех местных жителей. Один из них попросил принять меры после, как он считает, ненадлежащего ухода за родственником в городском стационаре, – сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По факту гибели отца обратившегося гражданина и.о. главы следственного управления Северной столицы дал указание зарегистрировать процессуальную проверку и провести судебную экспертизу. Кроме того Бобковым было выслушено обращение участника коммерческой организации, который сообщил о возможно незаконном отчуждении имущества компании со стороны администрации предприятия. По факту сообщения гражданина было дано указание проверить доводы заявителя процессуальным путем.

Также на личный прием к исполняющему обязанности руководителя обратился председатель жилищно-строительного кооператива одного из домов на проспекте Ветеранов. Он сообщил о возможной незаконной регистрации иностранного гражданина в указанном доме. Олег Валерьевич выслушал заявителя и дал указание зарегистрировать процессуальную проверку и организовать рейд по указанному заявителем адресу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу