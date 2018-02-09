Видео: на Демьяна Бедного мужчина орет песни на балконе и мешает соседям

Некоторые местные жители даже предлагают передать "певца" в сумасшедший дом.

На улице Демьяна Бедного, 16к2 уже второй день во весь голос распевает песни мужчина. Об этом сообщили жильцы дома в группе ДТП и ЧП.

Этот дебил орёт уже со вчерашнего вечера. Д.Бедного 16 к.2. Заберите в дурку человека. соседи

Соседям эти вопли надоели, а вот пользователи социальных сетей, напротив, оценили такой порыв. Почему бы и не поорать на своем балконе, если очень хочется?

В ночь на 8 июля во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка.

Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП