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Видео: на Демьяна Бедного мужчина орет песни на балконе и мешает соседям

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Некоторые местные жители даже предлагают передать "певца" в сумасшедший дом.

На улице Демьяна Бедного, 16к2 уже второй день во весь голос распевает песни мужчина. Об этом сообщили жильцы дома в группе ДТП и ЧП.

Этот дебил орёт уже со вчерашнего вечера.  Д.Бедного 16 к.2. Заберите в дурку человека.

соседи

Соседям эти вопли надоели, а вот пользователи социальных сетей, напротив, оценили такой порыв. Почему бы и не поорать на своем балконе, если очень хочется?

В ночь на 8 июля во Фрунзенском районе Петербурга случилась массовая драка.

Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: демьяна бедного, поет песни
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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