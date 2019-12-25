Станции до "Каменки" станут самой дорогой стройкой города в 2027 году.

Строительство участка Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Каменки" станет самой дорогой городской стройкой в 2027 году. На проект планируют направить почти половину всех средств, предусмотренных на развитие петербургского метрополитена.

Почти 22,5 млрд рублей планируют выделить в 2027 году на продление Невско-Василеостровской линии метро от станции "Беговая" до "Каменки". Этот проект станет самым затратным строительным объектом Петербурга следующего года. Данные приведены в проекте постановления городского правительства о распределении средств адресной инвестиционной программы на 2027–2029 годы.

Всего на развитие метрополитена в 2027 году предусмотрено около 45 млрд рублей. Таким образом, на продолжение зелёной ветки придётся примерно половина этой суммы.

Для сравнения, на проектирование и строительство коричневой линии от "Казаковской" до "Обводного канала - 1", включая электродепо "Красносельское", планируют направить 13 млрд рублей.

Ещё 11,96 млрд рублей предусмотрено на строительство Широтной магистрали скоростного движения на участке от развязки с Витебским проспектом до КАД.

Значительные расходы на продление Невско-Василеостровской линии запланированы и на последующие годы. В 2028 году на участок до "Каменки" собираются выделить 23,5 млрд рублей, в 2029-м — ещё 23 млрд рублей. Общий объём финансирования за три года приблизится к 69 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)