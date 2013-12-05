Петербуржцы выберут дизайн "Подорожника" со Змеем Горынычем или Репкой

Лимитированный "Подорожник" посвятили Году единства народов России.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков объявил о запуске голосования за дизайн лимитированной транспортной карты "Подорожник". Новый лимитированный выпуск приурочен к Году единства народов России, объявленному президентом. Карты появятся в продаже с 4 ноября.

Дизайн разработан на основе работ участников летнего конкурса "Рисуем народные сказки в метро", организованного Петербургским метрополитеном. Горожанам и гостям города предлагают выбрать один из двух вариантов. Обе карты выполнены в единой цветовой гамме и сюжетной линии — сказочный город с узнаваемыми персонажами. Главное отличие: на одном варианте рядом со сказочным городом изображён Змей Горыныч, на другом — Репка. Оба образа связаны с богатой традицией русских народных сказок.

Голосование проходит в официальных каналах метрополитена и городской администрации. Победивший вариант поступит в продажу ограниченным тиражом.

Ранее Минкин рассказал о вложениях в инфраструктуру транспорта Петербурга за 2025 год.

Фото: MAX\Кирилл Поляков