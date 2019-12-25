Вход на Елагин остров сделали бесплатным 30 декабря

Непогода, сопровождающаяся сильными дождями и ветрами, делает прогулки менее привлекательными.

В понедельник, 30 декабря, в Петербурге из-за сильного ветра отменили платный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове.

Представители парка сообщили, что посетители смогут пройти на остров бесплатно, несмотря на то, что в обычные выходные и праздничные дни требуется покупка билета. Непогода, сопровождающаяся сильными дождями и ветрами, делает прогулки менее привлекательными. Тем не менее, те, кто решит посетить парк в такие условия, не должны будут платить за вход.

Напоминаем, что накануне Нового года в Петербурге был объявлен "желтый" уровень опасности. Скорость ветра достигает 15-18 м/с, а в некоторых прибрежных зонах — до 23 м/с. Штормовая погода ожидается до полуночи 31 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что свыше спортивных мероприятий ста ждут петербуржцев в новогодние каникулы.

Фото: ВКонтакте / Елагин остров