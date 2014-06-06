Спектакль "Весь мир сошел с ума"

Постановку покажут 14 августа в Доме актёра Санкт-Петербургского отделения СТД РФ. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Во Франции настали лихие 60-е. Девушки ходят в коротких юбках, стираются грани приличий, бушуют краски и чувства. Одним прекрасным вечером к директору крупной компании приходит молодой сотрудник и просит сердце и руку его дочери. Заодно юноша уточнил, что хотел бы получить и должность коммерческого директора с запредельным окладом. Но все не так просто... Дочь владельца компании беременна от бывшего шофера, драгоценности куда-то пропали, а служанка главного героя неожиданно выходит замуж за знатного барона. И все это является только отправной точкой для целого каскада событий: нелепых, смешных, трагикомических, запутанных, детективных и даже мелодраматических.

Фото: Pxhere