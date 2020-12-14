Ведением семейного бюджета удовлетворены 55% петербуржцев

Чаще всего горожане ведут бюджет совместно (56%).

В Петербурге 55% опрошенных горожан положительно оценивают уровень финансовой грамотности своей семьи, а 23% гордятся ею и считают успешной. Каждый седьмой респондент скорее негативно оценивает навык ведения бюджета, а 7% полностью недовольны им, согласно данным аналитиков группы "Ренессанс страхование", пишет "Петербурский дневник".

Чаще всего горожане ведут бюджет совместно (56%). Среди пар, где семейную бухгалтерию доверяют партнеру, мужчины на 7% чаще уступают контроль финансов женщинам. Они же на 8% реже удовлетворены качеством ведения семейного бюджета.

Подавляющее большинство опрошенных (83%) заявляют, что им удается ежемесячно откладывать деньги. Петербург занял второе место среди городов, жителям которых лучше всего удается формировать накопления. Среди городов, где респонденты чаще остальных откладывают деньги, лидирует Москва (83%).

Генеральный директор "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев отметил: "Часто главная проблема людей, у которых не получается откладывать, – это не отсутствие дохода, а отсутствие дисциплины в его использовании. Таким людям сложно откладывать самостоятельно. Появляется новый телефон, возможность поездки, внезапное решение сделать ремонт, и деньги тратятся. Хороший способ заставить себя откладывать системно – это накопительное страхование жизни, которое формирует привычку откладывать деньги примерно так же, как ипотека дисциплинирует в выплатах за жилье. Доходность высока, а разорвать договор досрочно невыгодно, и такая "негибкость" продукта удерживает человека от соблазна потратить накопления на сиюминутные желания".

Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая вторая (50%) откладывает сумму в размере 10-20 тысяч рублей ежемесячно. Еще 25% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тысяч рублей в месяц. Каждый седьмой (14%) старается отложить от 20 до 30 тысяч рублей, а 11% удается отложить свыше 30 тысяч рублей ежемесячно.

Петербуржцы в первую очередь предпочитают откладывать деньги на важные разовые покупки (33%). Четверть отметили, что также хотели бы потратить накопления на улучшение жилищных условий, каждый пятый – на покупку автомобиля (21%), а каждый седьмой (14%) – на непредвиденные расходы. Только 4% откладывают деньги на отпуск.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 40% петербуржцев заявили о снижении комфортности рынка труда.

Фото: Pxhere