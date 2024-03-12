Свыше 40% петербуржцев заявили о снижении комфортности рынка труда

Только около 18% респондентов отметили позитивные сдвиги, что заметно меньше средних показателей по стране.

Исследование, проведённое специалистами hh.ru среди жителей Санкт-Петербурга, показало, что большинство горожан воспринимают нынешнюю обстановку на рынке труда преимущественно отрицательно. Согласно результатам исследования, примерно 40,5% опрошенных высказали мнение, что положение ухудшилось, став менее благоприятным для кандидатов, тогда как аналогичный показатель по всей России составляет всего 33%.

Только около 18% респондентов отметили позитивные сдвиги, что заметно меньше средних показателей по стране. Примечательно, что треть опрошенных вообще затруднились оценить текущую ситуацию, что свидетельствует либо о недостаточной определенности, либо о наличии разнонаправленных тенденций в различных сегментах экономики региона.

Разделение мнений по половому признаку выявило, что именно мужчины гораздо чаще женщин заявляют о негативных изменениях (37,7% против 31,6%), тогда как женщины значительно чаще сомневаются в оценке ситуации (40,8% против 31,6% у мужчин).

Возрастной срез показал, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет является самой критически настроенной категорией, 36,6% которой утверждают, что условия ухудшились. Среди пожилых возрастных групп старше 55 лет наблюдается наибольшее число респондентов, которым сложно сформулировать четкую оценку.

Что касается профессиональной принадлежности, то самыми разочарованными оказались специалисты по управлению персоналом и проведению тренингов (42,6%) и менеджеры высших и средних звеньев (48,8%). Тем временем сотрудники производственных отраслей, обслуживающих служб и рабочих специальностей демонстрируют большую стабильность, отмечая отсутствие значительных перемен.

Отмечено, что по уровню пессимизма Санкт-Петербург занимает промежуточное положение: худшая ситуация зафиксирована в Москве, Уральском и Южном федеральных округах.

Комментируя итоги исследования, Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах, подчеркнула важность гибкости и адаптации к меняющимся условиям рынка труда. Она рекомендует активно развивать нетворкинг и поддерживать связь с коллегами, улучшать профессиональный профиль посредством социальных сетей и участия в тематических сообществах, а также рассмотреть альтернативные направления деятельности, где предложение превышает спрос. Особое значение приобретает повышение квалификации и получение новых сертификатов, способствующих росту конкурентоспособности. Кандидаты должны осознавать необходимость терпеливого подхода и сохранять эмоциональную стойкость, подчеркивая уверенность в собственных силах.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не поддерживает публичные споры с работодателем.

Фото: Unsplash (Vitaly Gariev)