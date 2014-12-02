Большинство петербуржцев не поддерживает публичные споры с работодателем

По данным исследования, мужчины демонстрируют большую терпимость к публичным конфликтам, нежели женщины (соответственно 20% и 10%).

Подавляющее большинство жителей Петербурга отрицательно относятся к публичной огласке трудовых разногласий (84%). Большинство из них (52%) выражают резкое неприятие подобной практики, считая такое поведение недопустимым, тогда как треть респондентов (33%) высказываются скорее против. Только небольшая группа (15%) частично поддерживает публикацию внутренних проблем предприятия, причём половина из них твёрдо уверена в оправданности публичного обсуждения ("Работа — это не личная сфера, следовательно, открытость полезна") либо видят плюсы в привлечении внимания общественности ("Это позволяет привлечь дополнительные пути решения конфликта"). Ещё меньшая доля сомневающихся полагает, что такие случаи зависят от обстоятельств ("Масштаб нарушений играет роль", "Работодатели-нарушители заслуживают общественного порицания").

По данным исследования Superjob, мужчины демонстрируют большую терпимость к публичным конфликтам, нежели женщины (соответственно 20% и 10%). Молодое поколение в возрасте до 35 лет гораздо активнее готово раскрывать рабочие конфликты публично (20%), вероятно, ввиду опыта активного взаимодействия в социальных сетях и привычке свободно выражать своё мнение онлайн.

Граждане с высоким уровнем дохода (более 100 тыс. руб.) резко осуждают публичное обсуждение корпоративных вопросов (лишь 13% согласны, остальные категорически против), в отличие от тех, чей ежемесячный заработок составляет 50—100 тыс. рублей (около четверти таких работников одобряют подобную практику).

Люди со средне-профессиональным образованием чаще поддерживают публичное освещение внутрикорпоративных конфликтов (19%, противники составляют 39%). Напротив, граждане с высшим образованием реже выступают за разглашение рабочей проблематики (всего 11% положительно настроенных, почти половина категорически возражает).

Фото: Piter.TV