Советскому Шерлоку Холмсу исполнилось 84 года

Имя этого актера навсегда связано с легендарным образом Шерлока Холмса, потому что лучше, чем он, эту роль не играл никто. Однако, знают его не только взрослые, но и дети, так как его голосом разговаривают самые любимые мультяшные герои – Удав, Карлсон, Громозека, Крокодил Гена.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ВАСИЛИЯ ЛИВАНОВА

Родился будущий актер 19 июля 1935 года в Москве. Его дед Николай, которого все называли Извольский, был известным актером. Отец Борис Ливанов тоже был ведущим актером МХАТа, Народным артистом СССР. Мать Евгений Ливанова была художницей, но все свое время посвящала семье и дому.

В доме Ливановых частенько собирались творческие люди. В разные годы там побывали Борис Пастернак, Василий Качалов, Александр Довженко и другие. Родители никогда не прогоняли маленького Васю спать, он слышал все эти разговоры о творчестве и жил в этой творческой среде.

Сам он посещал художественную школу при Академии художеств СССР и не сразу пришел к мысли о том, что он будет артистом. Он видел себя военным, врачом, дрессировщиком зверей, путешественником. Но в 1954 году он все же поступил в Щукинское училище. В 1966 году Василий Ливанов получил еще и диплом режиссера, после того, как закончил обучение на специальных курсах при Госкино СССР. Его наставником был Михаил Ромм.

ФИЛЬМЫ С ВАСИЛИЕМ ЛИВАНОВЫМ

После получения образования Ливанов начинает работать в театре имени Вахтангова. Но там он проработал только год, а после с головой ушел в кинематограф. Первый фильм, в котором снялся Ливанов, был "Неотправленное письмо".

Он сыграл там главную роль. Позже он играл второстепенные роли в фильмах "Коллеги", "Слепой музыкант", "Зеленый огонек".

В 1963 году Ливанова взяли на роль Феликса Дзержинского в фильме "Синяя тетрадь". Многие считали, что он отлично вжился в эту роль и приглашали снова играть Дзержинского в других проектах. Актер отказывался, так как не любил повторяться. В качесве режиссера Василий Борисович выступил уже в 1966 году с мультфильмом "Самый, самый, самый". А позже озвучил несколько мультяшных советских героев. К тому же, он был сценаристом мультфильма "Бременские музыканты". Он добавил несколько персонажей, которые не были задуманы изначально.

Кстати, его знаменитый голос с хрипотцой был у него не всегда. На съемкаъ фильма "Неотправленное письмо" он сильно простудился и месяц не разговаривал вообще. После поправки у него остался этот хрип, от которого актер так и не избавился.

В 70-х Ливанов продолжает свою успешную актерскую карьеру. Самыми значительными работами стали ленты "Звезда пленительного счастья", где он перевоплотился в императора Николая I и "Игрок".

В 1979-ом Масленников начал работать над фильмом о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе. На эту роль он не видел никого другого, только Ливанова. Ватсона сыграл Виталий Соломин. Даже англичане говорили, что советские актеры были точной копией прославленных сыщиков, которые изображены на рисунках Сиднея Паже. За эту роль в 2006-м Ливанов был награжден Орденом королевы Англии Елизаветы II, а в 2007 у британского посольства в Москве открыли памятник знаменитому сыщику и его верному помощнику.

В 2000-х Василий Ливанов получил приглашение от режиссера Владимира Бортко на съемки в картине "Мастер и Маргарита". Артист примерил на себя образ Ставинского. С 2008 актер перестал сниматься в кино, так как он против искусства, где кровь и секс выступили на первый план.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ЛИВАНОВА

В 1958 году Василий Борисович женился на дочери известного биохимика Владимира Энгельгардта Алине. В 1963 году у них родилась дочь Анастасия (сейчас она известный скульптор). В 1970-ом пара развелась. Как утверждал сам Ливанов, они просто не сошлись во взглядах на жизнь, но его бывшая супруга утверждает, что всему виной алкоголь и рукоприкладство Ливанова. Уже в 1972-ом году актер женился второй раз на художнице Елене, они до сих пор вместе. Познакомились они в студии "Союзмультфильм". В 1974 у них родился сын Борис, в 1984 – сын Николай. Борис пошел по стопам отца и стал артистом, художником, писателем. В 2009 году ему предъявили обвинение в убийстве, и дали девять лет тюрьмы. Он освободился по УДО в 2014-м. Николай окончил ВГИК и тоже стал актером, художником, мультипликатором.

Как мы писали ранее, актер не снимается в кино с 2008 года, но в свой 81-ый день рождения в 2016 году он получил из рук Владимира Путина орден Почета. Piter.TV присоединяется с поздравлениями с 84-ым днем рождения!

Также в этот день Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем.

Фото: kino-theatr; кадры из фильма

Видео: YouTube