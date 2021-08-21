"Вампирский бал" блогера Рады Русских в Петербурге прервали активисты "Русской общины"

Участники акции назвали мероприятие "шабашем бесстыдства" и выразили протест против его проведения.

Закрытое мероприятие под названием "Вампирский бал", организованное блогером и предпринимательницей Радой Русских, было прервано активистами движения "Русская община". Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, в одном из заведений на набережной канала Грибоедова напротив Казанского собора.

Как сообщает "Коммерсант", участники "Русской общины" пришли на мероприятие, чтобы выразить особое несогласие с его форматом. Они охарактеризовали собравшихся как "любителей нетрадиционных ценностей*" и назвали бал "шабашем бесстыдства и скудоумного порока".

Мероприятие активно рекламировалось в социальных сетях Рады Русских как "живая встреча" с блогером. Участие в бале требовало предварительной покупки билетов стоимостью от 9 тысяч рублей и регистрации.

На данный момент Рада Русских не прокомментировала произошедшее в своих социальных сетях. Известно, что бал был закрытым и проводился в частном порядке.

* Международное движение сатанизма" признано экстремистским и запрещено в России.