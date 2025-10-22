Самые высокие зарплаты в Петербурге платят водителям и врачам

В Санкт-Петербурге работодатели предлагают зарплаты от 220 тыс. рублей. В число самых высокооплачиваемых вакансий вошли предложения для водителей, врачей, инженеров и ИТ-специалистов.

Аналитики сервиса SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июля в Санкт-Петербурге. Согласно исследованию, работодатели готовы платить отдельным специалистам от 220 тыс. рублей в месяц.

Самой прибыльной вакансией оказалось предложение для водителя категории Е с зарплатой от 220 тыс. рублей. Также в список вошли вакансии backend-разработчика, врача травматолога-ортопеда, сосудистого хирурга, заведующего отделением инструментальных методов диагностики, врача ультразвуковой диагностики, начальника отдела сетевого администрирования, главного механика, ведущего инженера-проектировщика по водоснабжению и канализации, а также водителя самосвала категории С.

По данным исследования, в крупнейших российских городах наиболее высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают врачам, инженерам, квалифицированным рабочим, водителям и руководителям. При этом в Петербурге вакансии с доходом свыше 150 тыс. рублей преимущественно доступны специалистам этих направлений.

Ранее мы сообщили о том, что за год сбережения петербуржцев выросли на 1,1 трлн рублей.

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