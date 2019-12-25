В Петербурге отремонтировали почти 4,82 млн квадратных метров жилья.

Петербург вошёл в тройку лидеров среди регионов России по объёмам капитального ремонта жилых домов. С января по октябрь 2026 года в городе обновили 4,82 млн квадратных метров жилья.

Одним из крупных проектов стала программа "Невский проспект". Ремонт фасадов и крыш на главной улице города завершили досрочно, направив на работы 5 млрд рублей. Изначально программа была рассчитана на 4 года и должна была завершиться в 2027 году.

В рамках проекта привели в порядок 86 зданий, включая 33 объекта культурного наследия. При ремонте исторических домов использовали современные технологии, в том числе 3D-сканирование для точного восстановления декоративных элементов.

Значительный объём работ выполнил и Фонд капитального ремонта. Краткосрочный план на 2026 год включал более 2 тыс. видов работ. К началу ноября завершили свыше 1,8 тыс. из них.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена чиновника в Петербурге обвинила его в похищении дочери.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)