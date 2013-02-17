  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге пропал 14-летний подросток
Сегодня, 9:12
81
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пропал 14-летний подросток

0 0

Рост юноши составляет 174 сантиметра. У него нормальное телосложение, зеленые глаза и светлые волосы.

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" объявили о поисках 14-летнего подростка, пропавшего в Петербурге. Мальчик покинул дом в воскресенье, 24 ноября, и до сих пор не вернулся. Местонахождение подростка пока неизвестно.

Рост юноши составляет 174 сантиметра. У него нормальное телосложение, зеленые глаза и светлые волосы. В день исчезновения на нем была зеленая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки и черная шапка.

Все, кто располагает информацией о возможном местоположении подростка, могут связаться со службой спасения по номеру 112 или позвонить на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52.

Ранее мы сообщили о том, что 15-летнюю девушку нашли в Петербурге спустя три недели.

Фото: "ЛизаАлерт"

Теги: лизаалерт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии