Жители Петербурга и Ленобласти 14 декабря наблюдают сбои в работе интернета

Власти предупреждали о возможных помехах для защиты от беспилотников.

В воскресное утро жители Санкт-Петербурга столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. На профильных ресурсах, отслеживающих сбои, пользователи сообщали о невозможности зайти в популярные приложения и на веб-сайты. Жалобы поступали на услуги минимум двух операторов связи — МТС, Т2 и Билайн.

Как стало известно, сбои могут быть связаны с мероприятиями по обеспечению безопасности. Ранее ночью над территорией Ленинградской области средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в аэропорту "Пулково" на пять часов были введены ограничения на вылет самолетов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал о возможном временном ухудшении качества мобильной связи и интернета. Эти меры, по его словам, необходимы для безопасности и помогают сбивать беспилотники с курса, позволяя силам ПВО беспрепятственно выполнять свои задачи.

Ранее Piter.TV сообщал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с отправкой фото.

Фото: Piter.TV