В СК Ленобласти открыта круглосуточная телефонная линия для беженцев

Они могут получить консультацию и содействие в решении важных жизненных вопросов.

Беженцы из Украины в любое время суток могут получить консультацию в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По номеру 8(812)630-38-89 жители ДНР, ЛНР и других областей могут получить информацию о возможностях проживания, трудоустройства, получения социальных выплат, медицинского обеспечения, образования, приобретения гражданства.

Напомним, Ленобласть принимает беженцев из Украины. Один из таких пунктов располагается в Тихвинском районе. Там начали вручать свидетельства о предоставлении временного убежища в России.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО